ميلان يكشف عن تفاصيل إنشاء الملعب الجديد

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن تفاصيل مشروع نادي الميلان الايطالي الجديد العملاق لإنشاء ملعب كرة قدم جديد للنادي بعيدا عن معقله الحالي سان سيرو والذي تتجاوز قيمته ١.٢ مليار يورو .

تفاصيل الملعب الجديد

وقالت صحيفة الكالتشيو الإيطالية ان الميلان اتخذ بالفعل خطوة مهمة بالتقدم بتفاصيل العرض إلى مجلس مقاطعة سان دوناتو بمدينة ميلانو للحصول على قطعة أرض بالمنطقة التي تسمى سان فرانسيسكو على أطراف مدينة ميلانو وهي إحدى المناطق التي تسعى حاليا الحكومة الإيطالية ومدينة ميلانو إلى تسويقها وجعلها منطقة جذب جديدة .

وقالت الصحيفة ان نادي الميلان طلب الحصول على هذه القطعة بالتحديد لأنها تتواجد بجوار طريقين سريعين للسيارات و محطة للسكك الحديدية وايضا سيكون الملعب المقترح عند مدخل مدينة ميلانو الجنوبي عند الطريق المؤدي إلى مدينتي فلورنسا و روما .

وكشفت الصحيفة ان مشروع ملعب الميلان الجديد بمنطقة سان دوناتو تم تعديله ليسع ٧٠ الف متفرج بدلا من من ١٨ الف إلى ٢٠ الف متفرج مثلما كان مقررا من قبل وتم رفض هذه السعة من جانب جماهير الميلان لأنها تريد سعة مماثلة لسعة ستاد جوزيبي مياتزا حاليا وايضا يضم الملعب:

متجر الميلان .

متحف الميلان .

مقر جديد للنادي وادارته .

فندق عالمي .

منطقة ترفيهية كبرى

كباري لربط الملعب بملحقات المشروع.

٢ مناطق انتظار للسيارات .

مركز لإنتاج الطاقة المتجددة .

ومن المنتظر ان يحصل نادي الميلان على الموافقة لإنشاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ومن بعدها يبدأ العمل خلال هام على ان ينتهي البناء بشكل كامل مع بداية الموسم للدوري الإيطالي عام ٢٠٢٨ .