الناتو وأوكرانيا يبحثان تعزيز الدفاعات الجوية

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وبحث معه تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا، وفق لما أفادت وكالة "رويترز.

وأكد الحلف على موقعه زيارة ستولتنبرغ، وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي.

وقال ستولتنبرغ إنه بحث مع زيلينسكي "سبل اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في الدعم الذي يقدمه الحلفاء لأوكرانيا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف وقع على اتفاقات إطارية لتوريد الأنواع الرئيسية من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو.

وأكد ستولتنبرغ أن الحديث يدور بشكل خاص عن قذائف عيار 155 مم، وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة للدبابات.

وقال الأمين العام للناتو، إن القوات الروسية تقاتل من أجل "أوهام إمبريالية" لدى موسكو، وذلك وسط استمرار العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وفي خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني على القوات الروسية، أكد ستولتنبرغ أن أوكرانيا "تحقق مكاسب تدريجياً" على الأرض.

وأشار ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس إلى أن نهاية الحرب مرهونة بتعزيز ودعم كييف.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنه طلب من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.

وقال: "أنا مسرور لإجراء محادثات مهمة".

إلى ذلك أكد أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ليس إلا "مسألة وقت"، موضحاً: "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضواً قانونياً في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

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