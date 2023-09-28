إعلان نتائج القبول الموحد 2023-2024 في الجامعات الرسمية الأردن

إعلان نتائج القبول الموحد 2023-2024 في الجامعات الرسمية الاردن من خلال admhec.gov.jo وحدة تنسيق القبول الموحد

إعلان نتائج القبول الموحد 2023-2024 في الجامعات الرسمية الاردن من خلال admhec.gov.jo وحدة تنسيق القبول الموحد، اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في الاردن علي صدور نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية الرسمية وذلك لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 ، وبحسب ما تم نشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي علي ان النتائج سوف يتم صدورها يوم الخميس الموافق 28 / 9 / 2023.

وقد اشارت مصادر خاصة بنا علي ان النتائج سوف يتم صدورها عبر الموقع الرسمي المتواجد علي شبكة الانترنت ، وهو موقع وحدة التنسيق الرسمي ، ويستطيع كل طالب في الحصول علي النتائج الخاصة بة عن طريق رقم الطلب.

وتعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، إن الوحدة ستعلن مساء السبت المقبل، نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

وأضاف الخطيب، أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.

يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

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