ترقية 13 راهبًا على درجة “الشماسية” بأسيوط

ترأس الأنبا يونس أسقف أسيوط وضواحيها ورئيس دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو، قداسا بدير الأنبا هرمينا السائح، تم خلاله ترقية ثلاثة عشر أبا رهبانيا إلى رتبة “الدياكونية”

كلمة الدياكونية تعني "الشماسة الكاملة"، لأن كلمة دياكون مشتقة من الكلمة اليونانية "diakonos" التي تعني الشماس، وهو الشخص الذي يساعد الكاهن في الصلاة والطقوس، ويرتفع الرهبان الأقباط عمومًا في الرتب الكنسية مع أقدميتهم.

ويذكر أن آباء الرهبنة هم: الراهب أنسطاسيا، الراهب جيروم، الراهب يوسف، الراهب غريغوريوس، الراهب شيروبيم، الراهب هرمينا، الراهب متى، الراهب تادرس، الراهب روفائيل، الراهب فيلوثاوس، الراهب استفانوس والراهب ستافروس والراهب كيرلس.