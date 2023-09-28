ظهرت الآن نتائج القبول الموحد في الأردن 2023-2024 من خلال رابط وحدة تنسيق القبول الموحد

ظهرت الآن نتائج القبول الموحد في الأردن 2023-2024 من خلال رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، أكّد مهند الخطيب، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، أن فترة استقبال طلبات القبول الموحد ستبدأ يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023 وستستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023. وبهذا، يمتد فترة التسجيل للقبول الموحد في الأردن لمدة سبعة أيام. يأتي هذا الإعلان في وقت تزامني مع ظهور نتائج امتحانات التوجيهي في الأردن لعام 2023.

وأضاف الخطيب، أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقًا نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

موعد نتائج القبول الموحد في الأردن

موعد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023-2024 قد تم الإعلان عنه. أعلن مهند الخطيب، المستشارُ لوزير التعليم العالي في الأردن والناطق باسم الوزارة. عن بدء فترة تقديم طلبات القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرحلة البكالوريوس.

يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن عبر الضغط هنا ..

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تبدأ هذه الفترة من صباح يوم الإثنين المقبل، الموافق 21 أغسطس. أما بالنسبة لدرجة الدبلوم، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، وستستمر عملية التقديم لمدة أسبوع. تتيح هذه الفترة للطلاب الراغبين في التقديم للقبول الموحد الفرصة لإرسال طلباتهم ومستنداتهم اللازمة.

لينك نتيجة القبول الموحد بالأردن ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ظهرت الآن نتائج القبول الموحد في الأردن وعدد كبير جدًا من الطلاب قد تمكنوا في الحصول على النتائج وهناك بعض الطلاب لم يتمكنوا في الحصول عليها، وذلك بسبب حدوث مشكلة في الموقع الرسمي بسبب الضغط المكثف عليها من قبل الطلاب، جار حل هذه المشكلة من قبل الجهات المختصة، يذكر أن نسبة نجاح الطلاب العام الحالي أعلى بكثير جدًا من العام الماضي وهو الأمر الذي جعل الفرحة تتواجد على أوجه الجميع.