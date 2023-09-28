الخداع الإستراتيجي وصلابة المصريين من أقوى أسباب نصر أكتوبر (شاهد)

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنّ المرأة المصرية أدت دورا بطوليا ودعمت المقاتل المصري على الجبهة، وكانت صلابة الشعب المصري أحد ركائز نصر أكتوبر، بدءً من المواطن العادي، كما طورت وزارة الداخلية تدريباتها.

اللواء ممدوح سالم

وأضاف “أمين”في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “وزير الداخلية آنذاك اللواء ممدوح سالم قرر بأن قطاع الأمن المركزي يبدأ تدريبات عسكرية رغم عدم معرفة أحد بموعد الحرب، وكان للخداع الاستراتيجي دور كبير جدا في نصر أكتوبر”.

ملحمة بطولية

وتابع: “عندما حدثت الثغرة كان هناك ملحمة بطولية في قسم الأربعين التي تعتبر من أكبر المعارك وحالت دون تحويل البروباجندا الإسرائيلية حول الثغرة إلى واقع حقيقي، كما جرى تأمين القاهرة من ناحية الشرق وشاركت مع القوات المسلحة في منع قوات العدو من الدخول إلى الإسماعيلية”.