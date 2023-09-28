واعظة بالأوقاف: نسافر لمختلف الدول لنشر السلام (شاهد)

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام واعظة بوزارة الأوقاف، إنّها فخورة بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف أمس الأربعاء، موضحةً: “هذه مصر التي اعتاد العالم كله عليها، وتكريم واعظة من واعظات وزارة الأوقاف يؤكد على إيمان واهتمام الدولة المصرية بقيمة ودور المرأة”.

2017 عام المرأة المصرية

وأضافت “عبدالسلام” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل 2017 عام المرأة المصرية، وبدأ دور يظهر دور المرأة يظهر في المجتمع حتى أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية”.

دور المرأة المصرية

وتابعت، أن هذا التكريم يبين الاهتمام بدور المرأة المصرية ودور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع، موضحةً: “نرتدي زيا موحدا للواعظات منذ سنتين، وتم الاهتمام بتدريبنا، ودورنا ليس مقتصرا على مصر ونسافر الدول لنشر السلام والوسطية، ووزير الأوقاف يتعامل معنا مظهرا وجوهرا، وحصلنا على دورات تدريبية كثيرة جدا، وكل الواعظات على مستوى عالٍ من التأهيل والفكر والعمل الدؤوب على أرض الواقع”.