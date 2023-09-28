يحتفل المسيحيون الأرثوذكس الإثيوبيون بعيد ميسكل بالصلاة من أجل السلام

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس ببداية مهرجان ميسكل، وهو أحد أقدس الاحتفالات في التقاليد المسيحية في إثيوبيا.

ويشهد الحدث البهيج مئات الكهنة والموسيقيين والمغنين الذين يرتدون الجلباب البيضاء يجتمعون معًا في ساحة ميسكل بالعاصمة أديس أبابا.

وقال بيرتكوان أياليو، عضو جوقة الكنيسة: "إننا نحتفل بميسكيل لإحياء ذكرى تضحية ربنا يسوع المسيح والثمن النهائي الذي دفعه مقابل خطيئة البشر".

ووفقا للتقاليد المسيحية الأرثوذكسية، فإن هذا العيد يصادف اكتشاف "الصليب الحقيقي" الذي صلب عليه يسوع في القرن الرابع.

لكن هذا العام، يأتي إحياء الذكرى على خلفية القتال المستمر في أجزاء من البلاد المقسمة على أسس عرقية ولغوية.

وقال هينوك حبيبي، الذي يحضر المهرجان، "للتبشير بالوحدة، ليس هناك بديل أفضل من عطلة مسكل. الكنيسة تعلم السلام والوحدة بشكل رئيسي".

وقال أحد الكهنة الأرثوذكس الذين حضروا الاحتفالات في العاصمة إن قوة المسيحية تكمن في إعادة توحيد الإثيوبيين.

وقال "إن ذلك يساعدنا على نسيان تلك الاختلافات التي شكلتنا لسنوات عديدة وأوصلتنا إلى هذه الصراعات والحروب والكراهية والفظائع كما تعلمون".

ومن أبرز أحداث المهرجان إشعال نار مزينة بالورود في الساحة المركزية.

وفقًا للأسطورة، تم اقتياد هيلينا، والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول، إلى الصليب بسبب الدخان المنبعث من نار احتفالية.

ويُعتقد أن جزءًا منه قد أُعيد إلى إثيوبيا، إحدى أقدم الدول المسيحية في العالم.

جعلت إمبراطورية أكسوميت، سلف إثيوبيا الحالية، المسيحية دينًا للدولة منذ القرن الرابع، في نفس الوقت الذي كانت فيه روما.