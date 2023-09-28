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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برج الساعة في مكة يتعرض لصاعقة برق مذهلة (شاهد)

برج الساعة في مكة
برج الساعة في مكة يتعرض لصاعقة برق مذهلة

 

تعرض برج الساعة بمكة المكرمة لصاعقة برق مذهلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،.

 

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة تلامس صاعقة لبرج الساعة في مشهد مهيب.

 

ويظهر البرق في الفيديو وهو يلامس أعلى برج الساعة الشهير في المكة المكرمة. وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين.

وشهدت مكة المكرمة رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاء البرق السماء.

وبدت الساعة وهي تشع وكأنها تشتعل من الأرض إلى السماء، في لقطات وثقها المصور "محمد الهذلي"، وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

يذكر أن مكة شهدت مساء أمس الأربعاء أمطارا مصحوبة بعواصف رعدية في أنحاء متفرقة من أحيائها. فيما تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد.

 

وتعد ساعة مكة من أكبر الساعات في العالم، وتم تشغيلها أول مرة في شهر رمضان المبارك في عام 2008م.

 

https://www.youtube.com/shorts/QTSGRsKnXXc?feature=share

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