الناتو: القوات الروسية تقاتل من أجل أوهام إمبريالية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية تقاتل من أجل "أوهام إمبريالية" لدى موسكو، وذلك وسط استمرار العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وفي خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني على القوات الروسية، أكد ستولتنبرغ أن أوكرانيا "تحقق مكاسب تدريجياً" على الأرض.

وأشار ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس إلى أن نهاية الحرب مرهونة بتعزيز ودعم كييف.

إلى ذلك أعلن أن كييف "أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي".

وأردف أن "أوكرانيا حالياً أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنه طلب من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.

وقال: "أنا مسرور لإجراء محادثات مهمة".

إلى ذلك أكد أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ليس إلا "مسألة وقت"، موضحاً: "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضواً قانونياً في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

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