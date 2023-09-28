أكثر الأندية المصرية المستفيدة بالصفقات حتي الجولة الثانية.. زد يتصدر

تصدر فريق زد الصاعد حديثًا، قائمة أكثر الأندية المصرية المستفيدة بالصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد وصولنا للجولة الثانية من عمر المسابقة.

وأبرمت جميع الأندية المصرية صفقات من العيار الثقيل في الإنتقالات الصيفية الأخرية، بإستثناء فريقي الزمالك والإسماعيلي لتوقيع عقوبة إيقاف القيد، بينما تسلحت جميع الفرق بتدعيمات الموسم الجديد.

ومع وصولنا للجولة الثانية، تصدر فريق زد قائمة أكثر الأندية المستفيدة بالصفقات حيث لم يتعرض للهزيمة في أول جولتين وحقق فوزين علي الإسماعيلي بالجولة الأولي ثم الجونة، وبصفته يشارك لأول مرة في دوري الأضواء فهو الفريق الأكثر إستفادة بصفقاته.

يأتي في المرتبة الثانية فريق فيوتشر الذي يعتبر هو الفريق الثاني الوحيد الذي فاز في أول جولتين من الدوري حتي الأن ويتقاسم الصدارة مع زد، حيث فاز فريق فيوتشر في الجولة الأولي علي فاركو ، ثم علي لاداخلية بالجولة الثانية وحصد 6 نقاط أعتلي بهد الصدارة.

كما أن هناك أكثر من فريق أبرم صفقات قوية في الميركاتو الصيفي ولم يتمكن من حصد أي نقطة حتي الأن بالدوري المصري، وهم:

البنك الأهلي الذي خسر مباراتين رغم صفقاته، بجانب سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وفاركو بدون نقاط حتي الأن.