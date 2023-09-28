كيف دخل السلاح الناري للحرم الجامعي في جريمة موظفة كلية آثار القاهرة ؟

مهزلة بكل المقاييس، جامعة القاهرة تُدنس بالدماء والجاني والمجني عليها من موظفيها، إذ تمكن أحد العاملين برعاية الشباب بكلية رياض الأطفال من دخول الحرم الجامعي لإنهاء حياة زميلته بكلية الآثار.

شهدت كلية الآثار جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، حادث مأساوي في رعاية الشباب، إذ فوجئ الموظفين بدخول الجاني "أحمد. ح" إلى مقر عملهم، وإخراج سلاح ناري ليطلق الرصاص على زميلتهم "نورهان" صاحبة الـ28 عامًا، وقام بإصابتها بـ6 طلقات في أماكن متفرقة بالجسد، لتفقد الفتاة حياتها فور وصولها إلى مستشفى الطلبة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف دخل القاتل إلى الحرم الجامعي بالسلاح الناري؟.

تخضع جامعة القاهرة، للتأمين الكامل من خلال إحدى شركات الأمن الشهيرة، إذ تتوفر أجهزة التفتيش على كل بوابات الجامعة، فضلًا عن الكلاب المُدربة لتفتيش السيارات، بالإضافة لتواجد أفراد الأمن المكلفين بالتأكد من خلو الأفراد التي تدخل الحرم الجامعي من أي شيء مخالف وممنوع داخل الجامعة.

وبالتالي فكيف تمكن الجاني من دخول الحرم الجامعي بالسلاح الناري، وهو الأمر الذي يُدين كافة القائمين على تأمين جامعة القاهرة، ويجعلهم مشاركين في الجريمة التي وقعت داخل أعرق قلاع العلم في مصر.

سبب إنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة على يد زميلها

وكان دافع المتهم "أحمد. ح"، لقتل زميلته نورهان، هو رفض المجني عليها الزواج منه، لسوء أخلاقه التي كانت السبب في نقله من مكان عمله أكثر من مرة، حتى استقر أخيرًا في رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول المتهم الانتقام من زميلته، بل قام من قبل بمحاولة لإشعال النيران في سيارتها أمام منزلها.

ولم تنتهِ الجريمة عند هذا الحد، بل قام المتهم بقتل نفسه أمام قوات الشرطة التي تتبعت خط سيره للقبض عليه، والعثور عليه في كمين بمحافظة الإسكندرية، وعند طلب الاطلاع على بطاقته الشخصية قام المتهم بإخراج سلاحه وإنهاء حياته بطلقة.