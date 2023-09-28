ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بأكاديمية الشرطة

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بعنوان (دوائر الأمن القومى المصرى) حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتورسمير فرج "الخبير العسكرى والاستراتيجى ومحافظ الأقصر السابق"، استعرض خلالها أطر التوعية بالمخاطروالتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأشاد الخبير العسكرى خلال الندوة بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة كل الحروب غير النمطية والشائعات باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومى، وتعوق حركة البناء والاستقرار مع التأكيد على ضرورة رفع الوعى لدى الشباب وكل أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك الحروب التى يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها لتفكيك واستهداف الدول.

ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية) فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.