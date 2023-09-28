قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 105 محاضر تموينيًا متنوعًا خلال حملات مفاجئة عدة قامت بها مديرية التموين بأسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات الرقابية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري مؤكدا أن حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكل مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المحافظة وضعت خطة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جوددة المنتجات المعروضة فضلا عن التوسع فى فتح معارض ومنافذ بيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي هذا السياق شنت مديرية التموين بأسيوط حملات عدة برئاسة عصمت على مدير مديرية التموين بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومباحث التموين وأسفرت عن تحرير 50 مخالفة تموينية وغلق مخبز مخالف لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محاضر جنح سلع منتهية الصلاحية وكذا بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن أسعار، كما تم تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات عدة بقرى المحافظة وتم تحرير محاضر لها وتنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

محافظ أسيوط : حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالمراكز والأحياء