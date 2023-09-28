محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد للأراضي الزراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية “رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل ”لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مشيراً إلى تنفيذ إزالة 19 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز وحي على مستوى المحافظة خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.



وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز القوصية والفتح والغنايم وأبوتيج وصدفا وحي شرق حيث تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات إزالة على أرضى زراعية بمركز الفتح (بناء بلوك أبيض بحوض الرمال ٢٧ على مساحة قيراط، وتنفيذ إزالة أعمدة خرسانية بحوض الموبد ١٦ سهم بعرب مطير، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 100 متر بحوض الدير ببصره بقرية بصره من خلال حفر قواعد والإعداد للبناء، وتفيذ حالتي إزالة تعد على أراضي زراعية على مساحة قيراط بعزبة الشيخ سويف بقرية الفيما) كما تم تنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على أرض زراعية بمركز القوصية (إزالة ٥ حالات تعد بالوحدة المحلية بمير بقرية الحبالصة ، وإزالة حالتي إزالة بناء وأعمدة على مساحة ١٠ قراريط بوحدة المنشأة الكبرى بقرية التتالية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وإزالة)، وإزالة لـ (أعمدة دور رابع مخالفة بشارع رياض، وردم حفر قواعد قبل بدأ أعمال الصب بمنطقة الوليدية، وفك شدة خشبية لإنشاء أعمدة الدور الأول العلوي في منطقة الشخوة بحارة الوزير الأول التل) بنطاق حي شرق فضلاً عن إزالة فورية لبناء مخالف على الأرض الزراعية وأخرى عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض داخل الحيز العمراني بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النخيلة ابوتيج بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثاني العلوي بقرية البربا التابعة لمركز صدفا وذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدي للأراضي الزراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز

محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدي للأراضي الزراعية وبناء مخالف بـ6 مراكز