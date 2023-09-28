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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا: نتطلع بثقة إلى سياسة الحكومة العراقية

العراق وبريطانيا
العراق وبريطانيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة البريطاني جيمس كليفرلي، الوضع الإقليميّ العراقيّ وبعض القضايا ذات الصلة.

 

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رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق حفل الزفاف

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وقدم وزير الخارجية البريطاني - خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - تعازية بحريق الحمدانية في مُحافظة نينوى، الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين، مُعرباً عن تضامن المملكة المتحدة حكومةً وشعباً مع شعبِ وحكومة العراق.

وأكد كليفرلي، أن الحكومة البريطانية تتطلع بثقة إلى سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حل المشاكل بحكمة وعبر اعتماد الحوار سبيلاً لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة العدل العراقية، عن إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات مع دول عدة بشأن ملف التعاون في مجال العدل والقضاء ونقل وتبادل السجناء،  فقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، كامل أمين، إن عمليات نقل السجناء مع الدول إيران وبريطانيا والمغرب مستمرة طبقا للاتفاقيات الثنائية، وهي محدودة ولا تشمل المحكومين بجرائم تمس أمن الدولة.

وأشار أمين إلى أنه تم نقل عدد من السجناء مع إيران وبريطانيا والعمل جاري على تبادل السجناء مع المغرب.

وأضاف أن مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها مع الدول الثلاث تتمحور حول التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات إضافة إلى وجود ملحقية مختلفة للاتفاقات المبرمة مع شطر جزء التعاون القضائي منها وإناطتها الى اختصاصات القضاء واقتصار وزارة العدل على التعاون القانوني والمجالات المناطة بها مع اختلاف المذكرات".

ولفت المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، إلى وجود اتفاقيات مع عدة دول من بينها اتفاقية الطائف بين الدول العربية وأخرى إيران وبريطانيا إضافة إلى دول أخرى.

 

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