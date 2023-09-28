بيطري المنيا.. خدمات بيطرية لـ1543 رأس ماشية بأبوقرقاص

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية نزلة النخل، إحدى قرى مجلس قروي بني محمد شعراوي بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، قال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية قدمت خدماتها البيطرية لـ1543رأس ماشية، شملت علاج باطني ورش وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، وجس وفحص باستخدام جهاز السونار، وتحصين ضد مرض جلد عقدي، وتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة، إلى تقديم علاج دواجن لـ600 طائر، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري، للحفاظ على الثروة الحيوانية.