3 أقساط لسداد المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقسيط المصروفات الدراسية على ثلاثة أقساط في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم جواز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية غير المصروفات الدراسية المقررة رسميا.

طريقة سداد المصروفات الدراسية

ويتم تسديد المصروفات الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 – القسط الثالث مارس 2024)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ويمكن تسديد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

مراقبة زيادات المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص التزامها بالمصروفات المدرسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط أية مخالفات تتم سواء في المصروفات الدراسية أو غيرها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والإدارات التعليمية أو بالوزارة نفسها ضد أية مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات الدراسية أو أية مخالفات أخرى.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تحديد مواصفات للزى المدرسى حتى لا يتغير بشكل سنوى أو يتم توجيه الطلاب لشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكار.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزي المدرسي المقرر.

ولفت إلى أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي متواجدة بالقرار الوزاري 194، وأن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام لذا الوزارة حرصت على وضع مادة بالقرار الوزارى لإلزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي.

