ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات ببالدقهلية

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على واعمال ترصد عدوى المواضع الجراحية بالعمليات .

استمرت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت رؤساء أقسام العمليات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بجناح العمليات بالاضافة إلى ترصد عدوى المواضع الجراحية وتعريفات الحالة الخاصة بها والحزمة الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.