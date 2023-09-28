الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ في مواجهة الاتحاد اليوم بالدوري المصري

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على الإسماعيلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني إيهاب جلال رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل استعادة الثقة بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري على يد فريق زد أف سي.

بينما يخوض فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني طارق العشري منتشيًا بالفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، حيث يستهدف المدرب استغلال الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعلامة الكاملة بحصد الـ6 نقاط.

وتسلط بوابة الوفد الضوء على تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد قبل مباراة اليوم، حيث تكشف لغة الأرقام عن الصراع والندية الكبيرة بين الفريقين في ظل الشعبية والتي يتمتعان بها.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد :

وسبق أن التقى الاتحاد والإسماعيلي في 96 مباراة، فاز الدراويش في 45 بينما فاز أبناء السيد البدوري في 26 وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 152 هدفا في شباك الاتحاد، في حين سجل زعيم الثغر 90 هدفا في شباك الدراويش.

موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق النقل الحصري للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.