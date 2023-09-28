جامعة القاهرة تُدنس بدماء الحب.. قصص تكتب نهايات مؤلمة باسم العشق

"ومن الحب ما قتل"، مقولة أصبحنا نعيشها في المجتمع في كل يوم، إذ تتكرر الجرائم الناتجة عن الحب والتعلق الذي يتحول إلى جنون يدفع صاحبه لإزهاق روحًا بريئة، وآخرهم موظفة جامعة القاهرة التي فقدت حياتها أمس على يد زميل لها داخل حرم الجامعة، وفي مكان عملها.

فوجئ أمس الأربعاء، العاملين في رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، بدخول زميل لهم عليهم وأطلق النار على موظفة، إذ وصلت عدد الطلقات لـ 6 في أماكن متفرقة بالجسد، أنهت حياة الفتاة صاحبة الـ28 عامًا على الفور.

وكان دافع المتهم "أحمد. ح"، لقتل زميلته نورهان، هو رفض المجني عليها الزواج منه، لسوء أخلاقه التي كانت السبب في نقله من مكان عمله أكثر من مرة، حتى استقر أخيرًا في رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول المتهم الانتقام من زميلته، بل قام من قبل بمحاولة لإشعال النيران في سيارتها أمام منزلها.

ولم تنتهِ الجريمة عند هذا الحد، بل قام المتهم بقتل نفسه أمام قوات الشرطة التي تتبعت خط سيره للقبض عليه، والعثور عليه في كمين بمحافظة الإسكندرية، وعند طلب الاطلاع على بطاقته الشخصية قام المتهم بإخراج سلاحه وإنهاء حياته بطلقة.

جريمة إنهاء حياة الطالبة نيرة أشرف

وفي شهر يونيو 2022، وقعت جريمة إنهاء حياة الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، أمام جامعة المنصورة، وذلك لنفس السبب وهو رفض المجني عليها الارتباط بالجاني، إذ استخدم المجرم آلة حادة للاعتداء على حبيبته وإزهاق روحها.

جريمة إنهاء حياة الطالبة سلمى بهجت

وفي أغسطس 2022، لاقت الطالبة سلمى بهجت، التي اشتهرت بفتاة الشرقية، حتفها على يد زميلها "إسلام محمد فتحي"، بعد تهديدات كثيرة منه للمجنى عليها، بسبب رفضها الارتباط به.

اضطرابات الشخصية كلمة السر في تكرار الجرائم

وقال الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، إن تحول الحب إلى التعلق المرضي هو السبب الرئيسي في تكرار جرائم القتل في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة منتشرة وخاصة بين الشباب، مؤكدًا أن التعلق الزائد يتسبب في حدوث اضطراب في الشخصية ورغبة الإنسان في تخريب حياة الشخص الآخر.

وأضاف كريم في تصريحه لـ"الوفد"، أن تكرار الجرائم وانتشارها لة تأثيرات كبيرة على الوعي المجتمعي مما يدفع البعض للتقليد، لذا هناك ضرورة لتعزيز المناعة النفسية وذلك من خلال عدم التركيز على الجرائم والحد من نشرها.

ونصح استشاري الصحة النفسية، الشباب بعدم التعلق الزائد، وعدم بناء طموحات وأمنيات على شخص آخر، مضيفًا: لما تفكر في الحب اختار الشخص المناسب ليك حتى لا تتعرض للرفض والصدمات النفسية.