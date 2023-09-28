بانوس باناي من Microsoft رئيسا جديدا لفريق الأجهزة في أمازون

أكدت الشركة أن بانوس باناي، المدير التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، سيتولى منصب رئيس قسم الأجهزة والخدمات في أمازون (D&S). وقال الرئيس التنفيذي آندي جاسي إنه سيبدأ منصبه الجديد في نهاية شهر أكتوبر.

وكتب جاسي في مذكرة: "باعتباره منشئًا قويًا للمنتجات ومخترعًا يتمتع بخبرة عميقة في كل من الأجهزة والخدمات المتكاملة، سيكون Panos إضافة رائعة إلى مؤسسة D&S الخاصة بنا للمضي قدمًا". "ما زلت متحمسًا جدًا لحدوث الاختراع والشركات التي نبنيها في D&S، وأتطلع إلى العمل مع Panos."

وتبين الأسبوع الماضي أن باناي سيترك مايكروسوفت بعد 19 عامًا من العمل، وكان آخرها منصب كبير مسؤولي المنتجات، حيث أشرف على أجهزة Surface وتطوير Windows 11. وسرعان ما أشارت الشائعات إلى أن باناي سينتقل إلى أمازون لقيادة فريقي Alexa وEcho.

سيتولى باناي المسؤولية من رئيس D&S المنتهية ولايته ديف ليمب، وسيعمل الثنائي معًا لمدة شهرين لجعل عملية الانتقال سلسة. العرج لديه أيضا وظيفة جديدة. وسيترك أمازون ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجن الفضائية المملوكة لجيف بيزوس.