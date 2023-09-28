ممثلو وزارة الرياضة في زيارة لمركز المعلومات اتفعيل توصيات أعضاء برلمان الشباب

زار ممثلو وزارة الشباب والرياضة ، مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء

بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بشأن تفعيل توصيات أعضاء برلمان شباب مصر خلال زيارتهم الأخيرة للمركز في يوليو الماضي ، حيث خرجت الزيارة بتوصيات ثرية تُساهم بشكل فعال وكبير في تطوير قدرات برلمان شباب مصر .

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون البناء والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،

وحضرها كلًا من :" الدكتور عبدالله الباطش- مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر - وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الأستاذ أسامة الصياد مدير برلمان الشباب " ، حيث كان في استقبالهم الدكتورة هبه ابراهيم ، المدير التنفيذى للمركز ، المهندس وليد جادو ، مستشار رئيس المركز للنشر الرقمى ، الدكتور ياسر درويش ، الاستاذة نهى عبد السميع .



وأعرب الدكتور عبدالله الباطش- مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، عن خالص شكره وتقديره لقيادات المركز علي حفاوة الاستقبال ، نقل لهم تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،بتلك الزيارة الهامة الي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مؤكدًا أن المركز يُعد صرحا عظيمًا للدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة ، الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب اهتمت بشكل كبير بدعم الشباب باعتبارهم الثروة الأهم لديها عبر تخصيص منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي وفرت لهم سبل النهوض الفكري، والمعرفي، والعلمي، لإدراك جوهري بأن المستقبل مرهون بالطاقات الشبابية المتسلحة بالعلم، والمعرفة»، مشيرًا إلى أن الدولة تجاوزت اليوم مرحلة التمكين، وأصبحت مرجعاً عالمياً في هذا الإطار، إذ أن الشباب المصري باتوا صناع قرار، وقادة ضمن مناصب عليا، وشركاء في صناعة توجهات المستقبل .



من جانبها : ثمنت ايمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ،علي الدور المجتمعي والتوعوي البارز لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول قضايا المجتمع وزيادة التوعية ودحض الشائعات وتفنيدها وتبصير المواطن بخطورة الشائعات والأخبار المغلوطة، التعاون المثمر لوحدة تصدوا معنا بالوزارة مع الدور المهم الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار الساعة، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وزيادة التوعية من خطورة تلك الشائعات، مع قيام وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق بصفة يومية منذ 2014 وحتى الآن تلك المشروعات غيرت وجه الحياة للافضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ورحبت الدكتورة هبه ابراهيم ، المدير التنفيذى للمركز ، بزيارة وفد وزارة الشباب والرياضة الي مركز المعلومات ضمن سلسلة الزيارات المتتالية للوزارة ، موضحه :" أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يواصل عقد اللقاءات المستمرة مع شباب مصر وهو ما يؤمن به رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع للتواصل والاستفادة من كل الآراء والأفكار والمقترحات للعمل على تنفيذها لصالح العمل العام والمواطنين، و الاستماع إلى الشباب والتركيز علي القضايا التي تفيد الصالح العام.

أشارت سيادتها إلي أن المركز ينطلق دائمًا نحو دعم صنع السياسة العامة عبر الدراسة المتعمقة للقضايا متعددة الأبعاد وطرح البدائل والأفكار الابتكارية لمواجهة التحديات ، وتعزيز جهود التنمية بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

ومن مجمل ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الزيارة نحو البدء في تنفيذ تدريب عملى على كتابة اوراق السياسات كل ثلاثة أشهر ،

عقد مُنتدى فكري لأعضاء البرلمان كل شهر ،

توجيه الدعوة لزيارة 90 عضو في العاشر من أكتوبر المُقبل ، وكذا عقد إجتماعات بصفه مُستدامة مع لجنة التغيرات المناخية بالبرلمان ، وعقد إجتماعات بصفه مُستدامة مع لجنة التغيرات المناخية بالبرلمان ، الموافقة علي نشر أبحاث ومقترحات أعضاء البرلمان بعد مراجعتها وتقييمها من قبل المختصين بالمركز .

مجمل ما تم الاتفاق عليه:

• البدء في تنفيذ تدريب عملى على كتابة اوراق السياسات كل ثلاثة أشهر

• عقد منتدى فكري لأعضاء البرلمان كل شهر وتوجيه الدعوة لزيارة 90 عضو برلماني الي المركز في 10أكتوبر المُقبل

• عقد إجتماعات بصفه مُستدامة مع لجنة التغيرات المناخية بالبرلمان

• الموافقة علي نشر أبحاث ومقترحات أعضاء البرلمان بعد مراجعتها وتقييمها من قبل المختصين بالمركز