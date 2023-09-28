تعليق مايكل أرتيتا علي مشاركة النني بعد غياب 9 شهور

علق المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال علي مشاركة النجم الدولي محمد النني مساء أمس الأربعاء في مواجهة برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق أرسنال الفوز علي نظيره برينتفورد بهدف نظيف سجله ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة ليتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الرابطة.

وشهدت مباراة أرسنال وبيرنتفورد مشاركة النني بعد غياب دام لـ 9 شهور مع الجانرز، حيث كانت أخر مشاركة له بقميص أرسنال في يناير 2023 قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب طوال تلك الفترة.

وصرح مايكل أرتيتا عبر الموقع الرسمي لأرسنال فقال: "من الرائع رؤية محمد النني يعود إلى الملعب لفترة قصيرة بعد إصابة طويلة الأمد".

وأكمل تصريحاته: "إننا نحتاح إليه، إنه يجلب شيئًا خاصًا للفريق وأنا سعيد حقًا لأنه لعب بعض الدقائق ".

يُذكر أن النني أيضًا ضمن القائمة الأولية للاعبين المحترفين التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، وذلك للإنضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر أكتوبر.