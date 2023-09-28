مبادرة دولية بعنوان "ابنى طاقة مش إعاقة" بمركز شباب المنيا

شهد مركز شباب ماقوسة بالمنيا، تنفيذ أول مبادرة دولية، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمى للحوار بين الأديان لبناء طاقات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان «ابنى طاقة مش إعاقة».

لريادة الأعمال لأسر الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة لتعزيز قيم الحوار والمشاركة الاجتماعية والتسامح والعيش المشترك، وأقيمت المبادرة تحت رعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ومكتب قادرون باختلاف بمركز شباب ماقوسة، على مدار ثلاثة أيام، تحت إشراف الدكتورة صفاء إبراهيم عبدالغني، مدرس التخاطب واضطرابات اللغة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف، وواعظة بالأوقاف، وعضو برنامج الزمالة الدولية للحوار بمركز الحوار العالمى كايسيد، وبحضور الدكتور أحمد طلب، وكيل وزارة المنطقة الأزهرية، وبحضور ٣٠ مشاركًا من متحدي الإعاقة، وممثلين عن الطوائف الدينية المختلفة وقيادات جامعية وقيادات دينية.

وقالت الدكتورة صفاء إبراهيم عبدالغني، مدرس التخاطب واضطرابات اللغة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف، ومنسق المبادرة، أقيمت المبادرة على مدار ٣ أيام، حيث شملت محاور المبادرة محاضرات عن الحوار والمواطنة والعيش المشترك والتسامح الدينى، وفتح باب المشاركة لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة في قضايا المجتمع المهمة، بالإضافة إلى ورش التأهيل المهنى لعدد من الحرف اليدوية منها، الصناعات الجلدية وأعمال المكرمية وأعمال الكروشية.

وقد أوصت «صفاء» بضرورة تعميم هذه التجربة على أنحاء الجمهورية لتعميم الفائدة لكل الشباب ذوى الإحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات ، وقد أعرب الأهالي عن بالغ سعادتهم بالاشتراك بمثل هذه المبادرات الهادفة.

وقال وائل محمد كامل، مدير مركز شباب ماقوسة، ومحمد عبد السلام، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، إنها تعد التجربة الأولى لذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة بمبادرة دولية، تحت رعاية وزارة الشباب، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، ووصفها بأنها تجربة رائدة في مجال الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وطالب تكرار هذه التجربة لاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب لاستعادة قدرتهم على المشاركة المجتمعية، ودمجهم في قضايا الحوار والمواطنة والعيش المشترك.

تأتي المبادرة ضمن المبادرات الدولية، التابعة لبرنامج الزمالة الدولية للحوار بين الثقافات وأتباع الأديان بمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.