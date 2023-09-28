طبيبة تكشف مفاجاة تناول الرنجة تسبب مشاكل خطيرة للصحة

أخبرت الدكتورة كوروليفا في إحدى المقابلات ما هي المشاكل الصحية التي لا تتطلب تناول الرنجة - وهي واحدة من أكثر المأكولات البحرية التي يمكن الوصول إليها، وهي مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الصحية للغاية، وأشارت الطبيبة إلى أن الرنجة تحتوي على نسبة عالية من الملح، وقبل كل شيء، لا ينبغي تناولها من قبل أولئك الذين، لأسباب طبية، يجب عليهم الحد من كمية هذه التوابل.

وقالت الطبيبة كوروليفا، على وجه الخصوص، إن الرنجة يمكن أن تكون ضارة لارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى.

ويمكن أن يكون ضارًا في حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والميل إلى الوذمة، وأوضحت الخبيرة لموسكو 24 أن الملح سيحتفظ بالسوائل ويزيد ضغط الدم ويسبب التورم.

وأكدت الملكة أن الرنجة من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والأحماض الدهنية من هذا النوع لها تأثير مفيد على عمل الجسم، فهي تساعد في الحفاظ على توازن الكوليسترول وتحسين حالة أنسجة الأوعية الدموية ونظام القلب والأوعية الدموية ككل لذلك، في حالة عدم وجود موانع، فإن الرنجة مفيدة للغاية لإدراجها في النظام الغذائي.