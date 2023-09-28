تناول الكثير من الخضروات يكون ضارًا للصحة.. طبيب يوضح

تعتبر الخضروات عنصرا أساسيا في النظام الغذائي الصحي، ولكن حتى هذه الأطعمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجسم، وأشار الدكتور نيرونوف في مقابلة مع RIAMO إلى أن بعض الخضروات يمكن أن تسبب حساسية للعديد من الأشخاص، مما يسبب أعراضًا غير مرغوب فيها عند تناولها.

كما ينبغي للشخص أن ينتبه إلى أنه حتى أكثر الأطعمة الصحية في العالم يجب تناولها باعتدال، وهذا المبدأ ينطبق أيضًا على الخضار، وقال طبيب الجهاز الهضمي نيرونوف إن تناول الكثير من الخضار يمكن أن يكون ضارًا.

وقال الطبيب إن الاستهلاك المفرط لكميات كبيرة من الخضار، وخاصة النيئة، يؤدي إلى تفاقم المشاكل القائمة ويؤدي إلى عسر الهضم، وفي أغلب الأحيان الانتفاخ والمغص والبراز غير المتشكل.

وأضاف نيرونوف أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص عند تناول الخضار، في كثير من الأحيان، تتداخل مشاكل المعدة أو أي عضو آخر في الجهاز الهضمي مع الهضم الكامل وامتصاص الخضروات، حتى بكميات مقبولة.

ونصح الأخصائي أنه في الحالات التي "تتمرد" فيها عملية الهضم بعد تناول الخضار، عليك استشارة الطبيب لفهم كيفية تشكيل نظامك الغذائي، وإن رفض الخضار يحرم الجسم من الفيتامينات والعناصر الدقيقة وغيرها من المواد ذات القيمة الصحية، وكذلك الألياف التي تشكل ميكروبيومًا معويًا صحيًا.