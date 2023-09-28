توريد 93% من الكتب الدراسية للمديريات التعليمية

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توريد 93 في المائة من الكتب الدراسية للمديريات التعليمية قبل بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الدراسية ستصل قريبًا إلى المديريات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

إتاحة الكتب الدراسية إلكترونيًا

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تحميل الكتب الدراسية على موقع الوزارة إلكترونيًا بصيغة PDF ليسهل على الطلاب تحميلها والاطلاع عليها.

ونوه وزير التربية والتعليم بسعى الوزارة لتقليل حجم الكتب الدراسية ووضع روابط إلكترونية فى ظل التحول الرقمى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من خلال الروابط الموجودة في الكتب الدراسية يستطيع الطالب الدخول من خلالها والاطلاع على مواد إثرائية تساعده على التعلم.

ونوه وزير التربية والتعليم إلى إتاحة مواد تعليمية رقمية كثيرة جدًا على المنصات الرقمية لشرح الكتب الدراسية وبنك المعرفة قام بإعدادها كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية تساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة دراسية لجميع الصفوف التعليمية جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تخصيص بريد إلكتروني لأكثر من 16 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية يتم مراسلتهم من خلاله.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية التي تعتمد على تحسين جودة حياة المتعلم وتضمين قضايا مهمة منها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف المناهج الدراسية الجديدة للمرحلة الإعدادية استعدادا لدخول قطار نظام التعليم الجديد الصف الأول الإعدادي العام الدراسى 2024-2025.