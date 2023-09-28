تحرير 223 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (223) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة ،مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص

عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من

متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط

عنصر إجرامى (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو

وزنت 10 كيلو جرام – طبنجة – طلقات نارية – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات

معدنية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه

الإجرامى.

