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الخميس 28 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمطار تغمر المنازل والشوارع وسط اليونان

أمطار غزيرة باليونان
أمطار غزيرة باليونان

تشهد اليونان هطول لأمطار غزيرة على وسط البلاد تسببت في غمر شوارع ومنازل ومقار شركات في مدينة فولوس بعد ثلاثة أسابيع فقط من العاصفة دانيال المدمرة التي أودت بحياة 16 شخصا في منطقة أوسع بالبلاد.

 

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وذكرت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الخميس، أن السلطات أجلت ما يزيد عن 250 شخصا من المنطقة منذ تعرضها للعاصفة إلياس عصر أمس الأربعاء، موضحة أنها تلقت حتى الآن 1200 اتصالا طلبا للمساعدة.

وصاحبت أمطار غزيرة العاصفة على فولوس وضواحيها مما أدى إلى رفع منسوب المياه سريعا في غضون بضع ساعات.

وفاض نهر قريب مما أدى لزيادة ارتفاع منسوب المياه.

وقال رئيس بلدية فولوس اليونانية إن العاصفة والفيضانات تسببتا في انقطاع الكهرباء مساء أمس حتى أصبح 80 بالمئة من المدينة في ظلام دامس.

 

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