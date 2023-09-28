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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام

نجاح سلام
نجاح سلام

تتلقي أسرة الفنانة نجاح سلام العزاء يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.

توفيت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر يناهز الـ 92 عاما، صاحبة الأغنية الأشهر "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

معلومات عن الفنانة نجاح سلام 

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

 

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

 

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.

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