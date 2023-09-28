انهيار وبكاء عريس زفاف الحمدانية لحظة دفن الضحايا (شاهد)

في مشهد حزين ومأساوي انهار عريس فاجعة حريق قاعة الزفاف في الحمدانية بالعراق، من البكاء، خلال دفن جثامين الضحايا مثواها الأخير.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “العربية”، يوم الجمعة، لحظة انهيار عريس فاجعة حريق قاعة الزفاف في الحمدانية بالعراق.

ويظهر الفيديو لحظة انخيار العريس وسط محاولات من المحيطين به لتهدئته.

ووقع حريق هائل، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150 آخرين.

وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.

وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.

كما وصف الرئيس العراقى عبداللطيف رشيد، الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وفي سياق متصل؛ أعربت السفارات الأوروبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق، "سفارة المملكة المتحدة، سفارة كندا، بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق"، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

https://www.youtube.com/shorts/OekQlDgc-iw?feature=share