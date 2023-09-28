حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالأحياء الرئيسية بالمدينة ، حيث شملت الحملة شوارع ، ( الجمهورية - بورسعيد - الشواني).

وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية ، وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 139 محضر إشغال للطريق العام منها، 125 إزالة إدارية و 14 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور ، وخلق مظهرجمالي وحضاري ، والحفاظ على حرم الطريق العام.