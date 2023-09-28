حماية الطفل تنظم احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بالمنيا

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين بمدينة المنيا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية.

ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة المنيا، وفرع المجلس القومي للمرأة وهيئة إنقاذ الطفولة، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضىي، محافظ المنيا، بالاهتمام بملف حماية الطفل وحرص الدولة على حمايته من المخاطر، وجعلها في مقدمة أولوياتها والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال الأيتام، من خلال المشاركة المجتمعية لمواجهة ظروفهم الأسرية، بإدماجهم فى المجتمع وجعلهم قوى فاعلة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم وتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى مولد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم، كما تناولت السيرة العطرة ونشأة سيد الخلق، وتسليط الضوء على صفاته النبيلة التي تعد نبراسا وقدوة حسنة لتربية نشء قادر على إنجاح مسيرة التنمية، ودفع عجلة الإنتاج فى المجتمع.

وخلال الاحتفالية، قدمت منطقة المنيا الأزهرية، بعض التواشيح الدينية بذكرى مولد الرسول صل الله عليه وسلم، كما تم تقديم الهدايا للأطفال، إلى جانب بعض الأنشطة التعليمية والعلمية والترفيهية لنشر البهجة والسرور على الأطفال.