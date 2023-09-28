نجم يوفنتوس يريد الانتقال إلى الدوري السعودي

أبدى النجم البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي رغبته في الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بعد الطفرة التي شهدتها الكرة السعودية في الفترة الأخير.

وأكدت صحيفة لاجازيتتا ديللو سبو الإيطالية في تقرير لها اليوم أن لاعب اليوفي يريد خوض التجربة في المنطقة العربية، خاصة بعد اتجاه عدد كبير من النجوم العالميين للتواجد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت الصحيفة أن نادي الهلال كان أحد الأندية التي ترغب في ضم اللاعب في الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل.

مباراة ودية بين النصر وإنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن اتجاه شركة تسويقية عالمية لإقامة مباراة ودية تجمع بين النصر السعودي وفريق إنتر ميامي الأمريكي بحضور كافة نجوم الفريقين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكدت الأنباء أن الشركة العالمية تستهدف إعادة إحياء المنافسة الشرسة التي كانت بين الثنائي رونالدو وميسي أثناء تواجدهما في الدوري الإسباني رفقة ريال مدريد وبرشلونة، وإقامة مباراة ودية تجمع بين اللاعبين مرة أخرى.

وكشفت المصادر أنه في حال توصلت الشركة لاتفاق نهائي مع مسئولي الناديين "النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي"، ستتم إقامة المباراة في الصين، حيث يتوقع أن تشهد المواجهة متابعة تاريخية غير مسبوقة على مستوى العالم.

وشددت أن الجماهير العاشقة لكرة القدم بشكل عام والمحبة لـ رونالدو وميسي متعطشة لرؤية هذا الثنائي مرة أخرى على أرض الملعب، حيث أنها قد تكون الفرصة الأخيرة التي قد تجمع بينهما داخل المستطيل الأخضر.

ولم تكشف التقارير عن التوقيت المقرر لإقامة المباراة حال التوصل لاتفاق مع الناديين، إلا أنه يتوقع إقامه المواجهة في شهر يناير المقبل خلال فترة التوقف.

الجدير بالذكر أن الصراع بين رونالدو ميسي كان الصراع الأبرز والأقوى خلال العقد الماضي وخاصة خلال فترة تواجد الثنائي في الدوري الإسباني، كما أنه يعد أحد أبرز الصراعات الثنائية في تاريخ كرة القدم.