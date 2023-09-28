اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط الخرطوم

تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، بينما حلق طيران الجيش السوداني، وقصف أهدافاً عسكرية لقوات الدعم وسط وجنوب العاصمة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة اليوم الخميس شرق ووسط مدينة الخرطوم وفي منطقة أم درمان القديمة أيضا، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كذلك شهد محيط سلاح المهندسين في الخرطوم مواجهات وقصفا مدفعيا، أدى إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزليهما.

إلى ذلك، قصف الجيش السوداني بالمدفعية عدة مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة الأزهري جنوب الخرطوم.

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لاسيما مقر القيادة العامة للجيش السوداني شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

فيما تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.

كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: