إزالة 4 حالات تعد بقرية القارة في أبوتشت بقنا

تمكنت الوحدة المحلية بمجلس قروي القارة بأبوتشت برئاسة ربيع منصور رئيس قرية القارة، بتنفيذ عدد ٤حالات إزالة فورية على الأرض الزراعية بناحية السليمات وكوم يعقوب الحالة الأولى على مساحة ٣٥٠م والحالة الثانية على مساحة ١٣١م، والحالة الثالثة بمساحة ٨٧ م جميعهم بناحية قرية السليمات، وجرى إزالة حالة تعد رابعة على مساحة ٢١٠م بناحية كوم يعقوب.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وحفاظاً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات.