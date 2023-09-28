نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة نجاح سلام

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام.



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

معلومات عن الفنانة نجاح سلام



يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

ويشار إلى أنها تعرفت على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم : “ كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم”.

وسجلت أول أغانيها عام 1949 وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.