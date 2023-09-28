ضبط ‏66 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات

وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط

(66656) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(18126) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(629) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(1213) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(19) مخالفة شروط التراخيص.

(5) مخالفات دراجات نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها

لضبط المخالفات المرورية.

و فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام

السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق

مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال

24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو

محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1429) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (16127) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (211) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات

الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (105) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى –

محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة

الجريمة بشتى صورها.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال

24 ساعة من ضبط (261) قضية مخدرات ، (144) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85601) ةحكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة

النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى

الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (261) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (284) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (54,995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,061 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,350كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,840 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,380 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (950 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (680 جرام).

عدد (8693) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (144 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهم) .. وذلك على

النحو التالى :

(1) رشاش جرينوف.

(9) بنادق آلية.

(17) بندقية خرطوش .

(13) طبنجة.

(104) فرد محلى .

(4411) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة .

(217) قطعة سلاح أبيض .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85601) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(359) حكم جناية.

(26983) حكم حبس جزئى.

(4580) حكم حبس مستأنف.

(42476) حكم غرامة.

(11203) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ، ضمت (14) متهم إرتكبوا (42) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (293) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (18) دراجة نارية وسيارة مُبلغ بسرقتها .

فى مجال فحص السائقين: فحص (89) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22606) مخالفة مرورية متنوعة.

(حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريات أمن " أسوان - دمياط - أسيوط")

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات

الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر

غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام

بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من

دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت

8,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى

"الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (2) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة

2 متهم.

تنفيذ عدد (833) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من

مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من

مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى وعدد من

الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (41) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية–

14 بندقية خرطوش- 25 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 41 متهم لـ 28 منهم

معلومات جنائية.

ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت

2,820 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (665) حكم قضائى متنوع.