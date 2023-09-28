في اليوم العالمي لداء الكلب.. تعرف على الأعراض وكيفية الحصول على اللقاح

يحتفل العالم اليوم باليوم العامي لداء الكلب، في 28 سبتمبر من كل عام كذكرى عالمية مهمة للتثقيف بأهمية الوعي بداء الكلب، أو ما يسمى بـ "السعار" والذي يؤدى للوفاة إذا لم يتم علاجه بالطرق المناسبة.

ويصادف تحديد يوم 28 سبتمبرأيضًا يوم ذكرى وفاة العلامة الفرنسي لويس باستور المتخصّص في الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة، الذي طوّر أول لقاح مضاد للداء، حيث تجسّد الغاية العالمية بشأن القضاء على جميع الوفيات البشرية من داء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بحلول عام 2030.

ويُشار إلى أن المرض في المقام الأول المجتمعات الريفية التي تقطن مناطق نائية لا تُطبق فيها تدابير منع انتقال المرض من الكلب إلى الإنسان، كما يحول تدني مستوى الإبلاغ عن داء الكلب دون تعبئة الموارد اللازمة من المجتمع الدولي للقضاء على هذا الداء المنقول من الكلاب إلى الإنسان.

ما هو داء الكلب

ويحدث داء الكلب بعد التعرض للعض، وظهور الأعراض هي فترة الحضانة وقد تستمر لمدة أسابيع إلى أشهر، لذا حثت منظمة الصحة العالمية الأمهات والأسر بضرورة معرفة طريقة التعامل عندما يتعرض الطفل لعضة الحيوان تحتاج الأم إلى معرفة طريقة تنظيف الجرح والاتصال بالعاملين الصحيين المحليين.

داء الكلب هو فيروس يهاجم الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب التهابًا في الدماغ. تستطيع الحيوانات الأليفة مثل الكلاب، والقطط، والأرانب وكذلك الحيوانات البرية، مثل الظربان، والراكون، والخفافيش نقل الفيروس إلى البشر عن طريق العضات، واللدغات، والخدوش.

فيروس داء الكلب

عادة لا تظهر الأعراض على الفور وتسمى الفترة بين اللدغة وبداية الأعراض بفترة الحضانة والتي غالبًا ما تستغرق من 1-3 أشهر. ويمكن أن تتراوح فترات الحضانة أيضًا من بضعة أيام إلى ست سنوات.

وبمجرد انتقال الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي الخاص بك والوصول إلى الدماغ سوف تظهر أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك “الحمى، والشعور بالتعب، وضعف العضلات، وتنميل، وقد تشعر أيضًا بالألم أو الوخز أو الحرق في موضع الجرح”.

مع انتشار الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي، ستظهر أعراض أخرى أكثر حدة. وهي تشمل: الأرق وعدم القدرة على النوم والقلق الغثيان والتقيؤ وارتباك وشلل طفيف أو جزئي وفرط النشاط والهلوسة وسيل اللعاب أكثر من المعتاد وصعوبة في البلع.

ويُشار إلى أنه لا يوجد اختبار للكشف عن المراحل المبكرة من عدوى داء الكلب وبعد بداية الأعراض، يساعد اختبار الدم أو فحوصات الأنسجة الطبيب المختص على تحديد ما إذا كنت مصابًا بالمرض، ويمكن علاج الأعراض عن طريق جرعة وقائية من لقاح داء الكلب لوقف العدوى قبل ظهور الأعراض.