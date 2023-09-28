إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بفرشوط

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العركي بمركز بفرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العركي بمركز فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العركي بمركز فرشوط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.