تكريم الرئيس السيسي أعظم شهادة تقدير لكل مجتهد (شاهد)

قال يوسف أحمد زكريا الأول على قطاع التربية الرياضية والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وأحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية تفوق جامعات مصرية، إن تكريم الرئيس أعظم شهادة تقدير لكل مجهود.

الرئيس السيسي

وأضاف “زكريا” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية: “التكريم شيء يدعو للفخر، والرئيس السيسي أب لكل الشباب قبل أن يكون رئيس جمهورية، شعرت بالفخر ووجهت له كلمات شكر وهو قال لي إنه فخور بي”.

كلية التربية الرياضية

وتابع: “عندما صعدت إلى مكان التكريم وقلت له إنه خير قائد، وسألني عن كليتي وقلت له إنني أدرس في كلية التربية الرياضية وقال لي أنا فخور بك، والتقطنا صورة ثم ذهبت إلى مكاني المخصص، هذا التكريم مميز وحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وأحمد الله على أنني شرفت أهلي وكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية”.