كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تدريب 450 ألف موجه على دمج التكنولوجيا في التعليم بالإضافة إلى التغييرات المناخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأكد وزير التعليم أن التنمية المهنية للمعلمين مهمة طوال الوقت، لافتا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير لأداء المعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا.

ولفت وزير التعليم أن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، حيث تم توفير مجموعات الدعم ويتم الاستعانة بالمعلمين الذين يطلبهم الطلاب حتى ولو كان هؤلاء المعلمون من خارج الوزارة بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها شهاداته الدراسية ويحصل على موافقة مؤقته فترة الاستعانة به فى التعلم، حيث تم الاستعانة بأشهر المعلمين فى القنوات التعليمية فالطالب كان بيحلم بمعلم السنة دى هيلاقيه فى القنوات التعليمية.

التعليم تكشف موعد تعيين المعلمين الجدد

ونبه وزير التعليم بالانتهاء من تعيين المعلمين الجدد وانضمامهم إلى كتيبة المعلمين بالوزارة خلال أيام قليلة.



ولفت وزير التعليم إلى الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز، بالإضافة إلى تأدية خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس.

ونوه وزير التعليم بضخ 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة لاستكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.

ووجه وزير التعليم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.

وأوضح وزير التعليم أنه تم تدريب مليون و193 ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد قبل التحاقهم بالوزارة.

وقال وزير التعليم إن المعلمين يمثلون عنصرا هاما فى العملية التعليمية، ولابد من تنمية مهاراته لأنه هو الذى يقوم بنقل المناهج للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه أصبح هناك آلية جيدة لانتقاء المعلمين من خلال اختيار الأكفاء والأجود فى ظل نظام التعليم الجديد الذي يقوم فيه المعلم بدور المرشد والموجه لمصدر للمعلومات.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إجراء اختبارات مميكنة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليس بها تدخل للعنصر البشرى تماما.