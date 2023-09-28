وزير الشباب والرياضة: نتائج مُميزة لمنتخب السباحة بالزعانف بثاني أيام بطولة العالم

أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي النتائج المـُميزة لبعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف لليوم الثاني علي التوالي، وإضافة 6 ميداليات جديدة في الفترة الصباحية لثاني أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبي ولاعبات منتخب مصر للسباحة في ثاني أيام البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.



وبهذا يتصدر الفراعنة جدول ترتيب البطولة في إنجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي، وذلك ب 18 ميدالية (6 ذهبيات، 6 فضيات، 6 برونزيات).



حيث تُوجت اليوم، ندى مجدي بذهبية 5 كم مونو سيدات، وفي سباق 5 كم مونو ناشئين سيطرت مصر على منصة التتويج حيث فاز مهاب إيهاب بالميدالية الذهبية متفوقًا على مواطنه أحمد عمرو ماضي الذي توج بالفضية، فيما أحرز حسن محمد الدفراوي الميدالية البرونزية، وفي منافسات 5 كم مونو ناشئات أحرزت غادة محمد ورده الميدالية الفضية وفازت جودي رضا محمد بالميدالية البرونزية.



وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة، وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات.



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