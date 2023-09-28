ضبط 15 ألف نسخة كتاب خارجى بدون ىتصريح داخل مخزن بالقاهرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منضبط (مسئول عن مخزن كتب – كائن بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الكتب الخارجية "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وبدون تفويض من الجهات المختصة".

وعثر بداخل المخزن على (15 ألف نسخة كتاب مدرسى لمراحل تعليمية مختلفة) ، وبمواجهته إعترف بإدارته

للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (4) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط (1) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2158) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (298) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (7)

قضايا.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ

الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

و فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (محامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) لكونه محكوم عليه بالحبس (48 سنة و3 شهور وكفالات مالية فى 27 حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد) ، وبمواجهته

أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم

السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (11) واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن

المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم).

