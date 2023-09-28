يوسف اوباما يشارك في تدريبات الزمالك بشكل كامل استعدادا لمواجهة أرتا سولار

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية بشكل كامل، خلال التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "أوباما" اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" فقرات مران اليوم الخميس بشكل طبيعي سواء الجانب التأهيلي و البدني بالإضافة إلى الحصة الخططية و التقسيمة الفنية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.

برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواحهة أرتا سولار

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بالنزول بالحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب المواجهة المرتقبة أمام أرتا سولار الجيبوتي و المقرر لها يوم السبت المقبل.

وقاد علاء رجب مخطط الأحمال الفقرة التأهيلية، وأدى لاعبو الفريق بعض تدريبات التأهيل المتنوعة بجانب الإطالات حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل بدني ممكن للمواجهة المقبلة.

أوسوريو يؤكد للاعبي الزمالك ثقته في قدرتهم على تخطى ارتاسولار والتاهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



و أكد أوسوريو للاعبين على أهمية مباراة أرتا سولار و ضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

وتحدث مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مع اللاعبين و طالبهم بالتركيز و العمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب .

و أضاف عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.