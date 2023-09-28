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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: سيارة تقل متسللين صدمت عسكريا وحاولت دهسه

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تعرض أحد عناصره لمحاولة دهس وذلك أثناء قيام دورية من الجيش إيقاف سيارة تقل سوريين تسللوا بشكل غير شرعي للأراضي اللبنانية.

 

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وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أنه أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف سيارة كبيرة تقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق السيارة على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم إطلاق النار نحو إطارات السيارة، مما أسفر عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على السيارة واصطدامها بعمود كهربائي.

وأشار الجيش إلى وفاة سائق السيارة ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما تولى القضاء المختص التحقيق.

 

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