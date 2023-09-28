سرقة دابة وراء إنهاء حياة شخص في الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات واقعة قتل أحد الأشخاص بالطالبية، وضبط مرتكب الواقعة، لخلافات بينهما.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(عاطل، مقيم بدائرة القسم)، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبدرشين

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى البدرشين، تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلو إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصًا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

4 أشخاص يتخلصون من جارهم طعنًا بالسكين لخلافات الجيرة بالشرقية



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالتعدي على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها نجار، مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه، إثر ادعاء تعدي من آخرين.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي لتناولهم وجبة فاسدة في الهرم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة حدائق الأهرام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.