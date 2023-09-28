ضبط 8 آلاف عبوات كرتون من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، 8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية (عبوات كرتونية) خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.