مسعود يجتمع بطلبة امتياز المعهد الفني الصحي شعبة المراقبين الصحيين

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، اجتماعا مع طلبة المعهد الفني الصحي شعبة المراقبين الصحيين دفعة ٢٠٢٣، والذي سيتم تدريبهم على عمل المراقب الصحي بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، لمدة ٦ أشهر، وذلك في حضور مراقب أول المديرية.

رحب الدكتور هشام مسعود بجميع خريجي المعهد الفني الصحي، مؤكداً الأهمية القصوى للدور الهام للمراقبين الصحيين في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال المهام الموكلة إليهم، والمسئولية التي على عاتقهم، في العمل الوقائي لمنع حدوث الأمراض والسيطرة عليها في المهد.

وأشار إلى إن دور المراقب الصحي؛ في الرقابة على الأغذية والتفتيش على المحلات والأسواق ومختلف المنشآت الغذائية، ومتابعة أعمال ترصد الأمراض المعدية، وأعمال صحة البيئة، والرقابة على مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطعيمات الروتينية وغيرها حفاظاً على صحة الأطفال ووقايتهم من الأمراض، لافتاً إلى أهمية الجد والإخلاص في العمل، وخاصة أثناء متابعة الأعمال الوقائية، وغيرها.

ووجه مسعود؛ مراقب أول المديرية، بأهمية تدريب الطلبة على كافة فنيات العمل، وتدريبهم عمليا في الإدارات الصحية ذات التعداد السكاني العالي، والأعمال الوقائية المكثفة، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.